Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Söylediğim Gibi Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:35 Kaynak: AA
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