Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Söylediğim Gibi Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Söylediğim Gibi Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı Yapıldı

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 22:03:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Söylediğim Gibi Milletimiz Bize Oy Vermeye Mecbur ve Mahkum Değildir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]