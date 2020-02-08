Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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