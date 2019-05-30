Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:11 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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