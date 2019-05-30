Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması...
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:11 Kaynak: AA
: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor."
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