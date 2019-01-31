Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Birinin Kendi Hikayesi Olan Şehirlerimizin Siluetini Bozan, Estetik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, ku¨ltu¨r varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, ku¨ltu¨r varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz."

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