Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Birinin Kendi Hikayesi Olan Şehirlerimizin Siluetini Bozan, Estetik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Birinin Kendi Hikayesi Olan Şehirlerimizin Siluetini Bozan, Estetik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, ku¨ltu¨r varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, ku¨ltu¨r varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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