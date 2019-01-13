Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Fırsatta Bakanlıklarımıza, Kurumlarımıza Şu İkazı Yapıyorum.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz, gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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