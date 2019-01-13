Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Fırsatta Bakanlıklarımıza, Kurumlarımıza Şu İkazı Yapıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Fırsatta Bakanlıklarımıza, Kurumlarımıza Şu İkazı Yapıyorum.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz, gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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