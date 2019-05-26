Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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