Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:40 Kaynak: AA
: "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir."
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