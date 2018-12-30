Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her İlçede, Her İlde Eksiğimizi, Fazlamızı Görüp Ona Göre Yola Devam...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:06 Kaynak: AA
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