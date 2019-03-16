Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Karışı Şehit Kanı ile Mühürlenmiş Bu Vatanı Aşk ile Seviyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Karışı Şehit Kanı ile Mühürlenmiş Bu Vatanı Aşk ile Seviyoruz"

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:27 Kaynak: AA

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