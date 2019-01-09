Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"
11 dakika önce
- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı Açılış konuşmaları Davetlilerden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:01 Kaynak: AA
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