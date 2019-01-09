Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz"

11 dakika önce

- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı Açılış konuşmaları Davetlilerden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Kesimin Üzerindeki Yükleri Azaltacak Tedbirleri Hayata Geçiriyoruz
- MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı
Açılış konuşmaları
Davetlilerden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Vefa Gecesi Programı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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