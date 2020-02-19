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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır"
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