Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir...

13.11.2020 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 41.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur"

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 41. Komanda Tugay Komutanlığı'na gelerek Sancak verme törenine katıldı.

Erdoğan, 41. Komanda Tugay Komutanlığında düzenlenen Sancak verme töreni öncesi yaptığı konuşmada, 'Kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere arınızdayım' diyerek, Kurmay Albay Süleyman Akbay'a Sancağı teslim etmeden önce ki konuşmasında, "Bu Sancak Türk milletinin Tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk Ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur" dedi.

Erdoğan, "Sizin de onu tertemiz parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonra ki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı olarak sizlere teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi ve Sancağı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Kurmay Albay Akbay'da birlikleri ile beraber yaptığı Sancak yemini ile Sancağı teslim aldı.

Teslim törenin ardından Erdoğan, Sancak İl Teslim Tutanağı'nı imzaladı.

Sancak teslim töreni ardından yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, milletimizin göz bebeği, gurur kaynağı, cesaret ve zafer abidelerimiz komandolarımız, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" dedi.

"Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur"

Erdoğan, "Biraz önce milletimizin emaneti olan tugay sancağımızı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim ettim. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ham dolsun Türk Ordusu'nun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugünde sizler elde ettiğiniz zaferlerle bu şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefini elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komanda birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler, inancınızla, yüreğinizle, bileğinizle, cesaretinizle ve kararlığınızla ülkemizin İstiklali'nin ve İstikbali'nin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız. Sizler bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandalar olarak düşmanın ve teröristin korkusu, milletimizin ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır. İstiklal Marşımızda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve inşallah ilelebet muhafaza edecek olan milletimiz daima komandolarımızın yanındayız. Yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmez. Gazabınız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun"

"Bu vesile ile Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak mücadele etmek için bir gül bahçesine gibi toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınır boylarımızda ve sınırlarımızın ötesinde, terörle mücadelede ve harekatlarımızda görevi başında olan kahramanlarımızı rabbim muhafaza ve muzaffer etsin diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çorlu, Vatan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim ki, vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse, bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir... - Son Dakika


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