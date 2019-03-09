Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. -3-
Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:41 Kaynak: AA
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