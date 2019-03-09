Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. -3-

Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:16:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]