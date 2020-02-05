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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu milletin ve ülkenin hasmıdır"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu milletin ve ülkenin hasmıdır"
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