Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:23 Kaynak: AA
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