Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Köşesinde Dev Yatırımların Devam Ettiği Türkiye Giderek Güçlenen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Köşesinde Dev Yatırımların Devam Ettiği Türkiye Giderek Güçlenen...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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