Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Köşesinde Dev Yatırımların Devam Ettiği Türkiye Giderek Güçlenen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor."

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