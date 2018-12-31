Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Köşesinde Dev Yatırımların Devam Ettiği Türkiye Giderek Güçlenen...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA
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