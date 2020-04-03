Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak