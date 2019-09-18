Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.


Erdoğan konuşmasında üniversite rektörlerini de uyarırken, "Bazı üniversitelerimiz istediğimiz yere ulaşamamış noktada. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyorum. Rektör atama kriterlerimizi çok daha yükseğe çıkaracağımızı da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:15 
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