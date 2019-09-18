Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.
Erdoğan konuşmasında üniversite rektörlerini de uyarırken, "Bazı üniversitelerimiz istediğimiz yere ulaşamamış noktada. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyorum. Rektör atama kriterlerimizi çok daha yükseğe çıkaracağımızı da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:15
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