Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.