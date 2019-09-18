Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:15 
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