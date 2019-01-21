Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Şey Ortada, Rakamlar Ortada, Üreticiden Çıkışı Ortada Ama Bakıyorsunuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Şey Ortada, Rakamlar Ortada, Üreticiden Çıkışı Ortada Ama Bakıyorsunuz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde. Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz. Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bilip karı artırma değil gerekiyorsa karı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı

Ete Çıplak Elle Dokunduğu İçin Eleştirilen Nusret, Ellerini Yıkadığı Videoyu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:40:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Şey Ortada, Rakamlar Ortada, Üreticiden Çıkışı Ortada Ama Bakıyorsunuz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]