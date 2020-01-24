Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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