Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:41 Kaynak: AA
: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB
müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa
için de önem taşıdığına inanıyoruz."
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