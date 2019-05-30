Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:41 Kaynak: AA
Avrupa, Avrupa Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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