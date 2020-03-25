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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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