Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Yerde Ata Mirasına Dört Elle Sarılıyoruz"
17 dakika önce
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını...
- AK Parti Samsun
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:04 Kaynak: AA
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