Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı yerli otomobilin tanıtım programının ardından Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikada halı dokuyan kadınlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti. Ziyarette Erdoğan fabrika hakkı da bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği halı dokuyan kadınlarla çay içip fotoğraf çektirdi.

(Murat Kanber-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Körfez, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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