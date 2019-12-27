Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:57 Kaynak: AA
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