Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:57 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
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