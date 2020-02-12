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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır."
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