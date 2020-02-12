Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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