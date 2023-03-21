Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi! Ramazan öncesi Mescid-i Aksa mesajı - Son Dakika
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Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi! Ramazan öncesi Mescid-i Aksa mesajı

21.03.2023 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog'la yaptığı telefon görüşmesinde önemli mesajlar kaydetti. Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

HAMURSUZ BAYRAMI'NI KUTLADI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

DEPREM DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

BATI ŞERİA VE MESCİD-İ AKSA KAYGISINI DİLE GETİRDİ

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan Herzog'a, sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Muharrem Öztürk: Sayın cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum hamursuz bayramı çok önemli... Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: İsrail güçten anlar.Mescidiaksa zaten işgal altında.Her Ramazan olduğu gibi bu ramazan da da İsrail terör eylemlerine devam edecektir.Biz de sadece kınarız.Ümmetin suskunluğundan utanıyorum. Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Az kaldı sakin ol şampiyon 7 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi! Ramazan öncesi Mescid-i Aksa mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi! Ramazan öncesi Mescid-i Aksa mesajı - Son Dakika
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