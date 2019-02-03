Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Heyetimiz Rusya'ya Gitmişti, Döndü.
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Heyetimiz Rusya
'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar
'la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye
'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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