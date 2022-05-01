CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

01.05.2022 20:59
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı'nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı'nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz Işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra İnşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alın teri, emeği ve fedakarlığı vardır" diye konuştu.

"EMEKSİZ YEMEK OLMAZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden 'emeksiz yemek olmaz' derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti 20 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazla hak ettiği de bir gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz hususlardan biri de sendikalardır. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ASKERİMİZİN SINIRDA YAPTIĞINI SİZLER BURADA YAPIYORSUNUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler savunma sanayi alanında ter döküp emek veriyorsunuz. Aslında milletimizin güvenliği, ülkemizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda yaptığını sizler burada yapıyorsunuz. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan, kamu kuruluşlarıyla, mühendisleriyle işçisiyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde elde ettiğimiz tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. O güne kadar hiçbirimize durmak yok, duraksamak yok."

- İstanbul
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez' Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 Maçta ilk gol geldi! Yıldız golcüden usta işi bitiricilik
20:34 Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği "seçilebilirlik" ilkesi
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
19:48 Dünyanın en güçlü orduları listelendi! 2022 yılına Türkiye detayı damga vurdu
19:43 Valerien Ismael hiç acımadı! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında sert sözler: Bu kabul edilemez
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 21:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement