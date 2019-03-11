Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimse Türkiye'yi Kompartımanlara Bölemez, Topraklarımız Üzerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimse Türkiye'yi Kompartımanlara Bölemez, Topraklarımız Üzerinde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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