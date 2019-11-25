Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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