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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler!