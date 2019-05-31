Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:31 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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