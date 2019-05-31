Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:31 Kaynak: AA
: "Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur."
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