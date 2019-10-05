Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok."