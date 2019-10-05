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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme...

43 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin, her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme...

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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