Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Milletimize Karamsarlık Aşılamasına, Milletimizin Ekmeğiyle...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye
ekonomisidir, Türkiye'dir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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