Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Milletimize Karamsarlık Aşılamasına, Milletimizin Ekmeğiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Milletimize Karamsarlık Aşılamasına, Milletimizin Ekmeğiyle...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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