Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yargı çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
(4)
Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye
ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz."
Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."