Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
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Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz."
Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:14 Kaynak: AA
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