Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Ne Üreticimizin Emeğine Ne de Tüketicimizin Sofrasına Göz...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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