Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez." - İSTANBUL

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.' - Son Dakika

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada