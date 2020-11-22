Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez."
22.11.2020 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez." - İSTANBUL
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