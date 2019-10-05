Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok."
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