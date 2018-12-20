Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin, Yaptırımlar Nedeniyle İran'la Ekonomik ve Ticari...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin, Yaptırımlar Nedeniyle İran'la Ekonomik ve Ticari...

13 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:53 Kaynak: AA

İran, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran'a Uygulanan Yaptırımları Desteklemediğini Söyledi Kızılay'ın 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Kuracağı Lojistik Üssü ile Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Kardeşi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:55:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin, Yaptırımlar Nedeniyle İran'la Ekonomik ve Ticari...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]