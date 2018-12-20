Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin, Yaptırımlar Nedeniyle İran'la Ekonomik ve Ticari...
13 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran
'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran'a Uygulanan Yaptırımları Desteklemediğini Söyledi
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