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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor."
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