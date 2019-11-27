Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır. İşte bizler de Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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