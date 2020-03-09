Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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