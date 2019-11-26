Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"

6 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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