Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti