Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti