Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz."
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