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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile...
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (1)
Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."
Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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