Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir örgüte, şebekeye kaptıracak tek bir evladımız olamaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir örgüte, şebekeye kaptıracak tek bir evladımız olamaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda yaşadıklarımız, bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişlileri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '15 Bin Öğretmen Atama Programı'nda konuştu. Erdoğan, bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucu 15 bin gencin öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacağını belirtip, "İnşallah her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak, aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin de katılımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

'VELİLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN MÜSTERİH OLMASINI İSTİYORUM'Atama ile salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi noktasında çok ciddi bir avantaj daha elde edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Evlatlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta ve her zeminde açıkça ifade ediyoruz. Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Siz değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tutuk. Son yüzyılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla zorluklarla hatta engellemelerle karşılaştık. Özellikle milletle ve milletin gündemi ile hiçbir bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz tamamen abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle sosyal medya mecralarını da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içerisinde oldular. Devlet olarak, evlatlarımızla okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmedik. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyon artırarak okul-veli iş birliğini güçlendirerek, bu kritik dönemi hamdolsun hep birlikte alnımızın akıyla atlattık. Bu vesileyle son 2 yıldır gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi, derslerine dört elle sarılan öğrencilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın tüm mensuplarını buradan tekrar tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabalarıyla eğitim-öğretim dönemimizin ikinci dönemini de kesintisiz şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını istiyorum." 'ASIL ODAKLANMAMIZ GEREKEN, EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK'Öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe katettiklerini söyleyen Erdoğan, "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarına en çok iyileştiren ülke, Türkiye'dir. Avrupa Birliği 'nin hazırladığı, 'Avrupa'da Öğretmenler Raporuna' göre, öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke o da Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 50'si işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, bu oran bizde hamdolsun yüzde 20'ler civarındadır. Çocuklarımızın eğitime erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtımıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de yılında 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu yıl sonuna kadar sayı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece ailelerimize yük olan bir meseleyi daha çözüme kavuşturduk. Gerek uluslararası veriler gerekse attığımız bu adımlar esasında bize şu gerçeği hatırlatıyor; Türkiye son 19 yılda yaptığı devasa yatırımlar sayesinde artık eğitim-öğretim altyapısındaki eksikliklerini, hemen hemen tamamı ile tamamlamıştır. Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız. Bugünkü kuranın ehemmiyeti var. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun sunmak durumundayız. Eğitim-öğretimde niteliğin artırılmasında, bakanlığımızla birlikte öğretmenlerimize de çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur, öğretmenlerdir. Sizlerin gayreti ve niteliği arttıkça öğrencilerimizin kalitesi de buna bağlı olarak yükselecektir. Tabi mesele sadece bundan da ibaret değildir. İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi, ilim tahsil etmeyi emrediyor. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan, son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Modern dünyada buna 'hayat boyu öğrenme' diyorlar. Vatana, millete, ailesine, çevresine faydalı olmak isteyen bir kişi okumak, araştırmak, kendini geliştirmek, kendini sürekli yenilemek zorundadır. Diğer türlü insan hangi işi yaparsa yapsın, durdukça mevcutla yetinmeye başladıkça körelmekten, irtifa kaybetmekten kendini kurtaramaz."'HERKESE NASİP OLMAZ'Atama bekleyen öğretmenlerin heyecanlı olduklarının farkında olduğunu aktaran Erdoğan, "Ömür boyu üzerinizde taşıyacağınız mesuliyeti ağır bir mesleğe, bugün ilk adımınızı atacaksınız. Biliyorsunuz, bizim Aybüke'lerimiz, Necmettin öğretmenlerimiz oldu; onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Şehadetle iç içe öğretmenlerimiz. Herkese nasip olmaz" diye konuştu. Öğretmen adaylarından öğrencileri dinamik, açık fikirli, üretken, sorumlu fertler olarak yetiştirmeyi beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişlileri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz. Her birinizin görevini layıkıyla yapacağında yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının arından butona basarak kura törenini başlattı. Kura ile atama yerleri belli olan öğretmenlerle de sohbet eden Erdoğan, nereye atandıklarını sordu. Ardahan'a atandığını söyleyen bir öğretmene Erdoğan, "Güzel tam mevsimi" diye karşılık verdi. Salonda sevinen bazı öğretmenleri sahneye çağıran Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.