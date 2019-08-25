Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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