Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."
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