Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:49 Kaynak: AA
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