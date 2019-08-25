Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışın yapıldığı alana gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandaki vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi