Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha...
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- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:55 Kaynak: AA
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